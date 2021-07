Mit Show „Wir halten zusammen“ : ARD sammelt Spenden für Betroffene der Hochwasserkatastrophe

Köln/Leipzig Rund eine Woche nach der Flutkatastrophe plant die ARD an diesem Freitag einen Benefiztag. Im Radio und mit einer Abendsendung will der Sender für Spenden für die Menschen in den Hochwassergebieten aufrufen.

Radiowellen des Verbunds rufen den ganzen Tag über gemeinsam mit der „Aktion Deutschland hilft - Bündnis deutscher Hilfsorganisationen“ zu Spenden für die Menschen in den Hochwassergebieten auf. Am Abend (20.15 Uhr) haben das Erste und das WDR Fernsehen dann die Show „Wir halten zusammen“ im Programm. Durch den Abend führen Ingo Zamperoni in Köln und Sarah von Neuburg in Leipzig. Geplant sind Gespräche mit Betroffenen sowie Auftritte von Stars wie Roland Kaiser, Herbert Grönemeyer, Sarah Connor und Peter Maffay. Das ZDF hatte schon am Dienstag bei einem Themenabend zu Spenden aufgerufen, RTL am Mittwoch einen „Tag der Hilfe“ ausgerufen und Sat.1 sendet am Samstagabend eine Spendengala.