Hubschrauber-Legende : Die Bundeswehr schickt den „Teppichklopfer“ in den Ruhestand

Holzdorf Mehr als 50 Jahre war er im Einsatz: Jetzt hat die Bundeswehr die letzten Hubschrauber vom Typ Bell UH-1D ausgemustert. Wegen ihrer unverwechselbaren Rotorgeräusche war ihr Spitzname „Teppichklopfer“.

„Das ist eine Legende, die wir heute in den Ruhestand verabschieden“, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bei der Übergabe der neuen Rettungshubschrauber vom Typ H145 LUH SAR an das Such- und Rettungskommando in Holzdorf in Sachsen-Anhalt. Insgesamt hat die Bundeswehr sieben von diesen Maschinen für die drei Rettungskommandos des Heeres beschafft.