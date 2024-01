Pilot war Deutscher Zwei Menschen sterben bei Absturz eines Kleinflugzeugs in Belgien

Beim Zusammenstoß zwischen einem Kleinflugzeug und einem Auto in Belgien sind nach Behördenangaben zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben krachte das Flugzeug am Sonntag im Landeanflug bei starkem Wind nahe dem Flughafen von Spa gegen ein parkendes Auto. Beide Insassen der Maschine kamen dabei ums Leben, das Auto und das Flugzeug gingen in Flammen auf. Der Pilot der Maschine kam demnach aus Deutschland, die Identität des zweiten Insassen war zunächst unklar.