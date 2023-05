Beim Abbiegen übersehen Kleinkind bei Unfall tödlich verletzt

Ein Transporter hat beim Abbiegen ein 18 Monate altes Mädchen frontal angefahren und tödlich verletzt. Der Unfall geschah am Freitagmorgen an einer Kreuzung im rheinland-pfälzischen Hochdorf-Assenheim, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Transporter sei abgebogen, woraufhin es zum Aufprall mit dem Kind gekommen sei. Das Kind stand den Ermittlungen zufolge mitten auf der Straße. Nach Angaben von Zeugen sei der Fahrer des Transporters nicht zu schnell gefahren. Er habe angegeben, das Kind nicht gesehen zu haben. Ein Kriseninterventionsteam sei vor Ort gewesen. Die genauen Umstände müssten nun geklärt. Das Mädchen starb noch an der Unfallstelle.