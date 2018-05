Unwetter im sächsischen Vogtland: „Bei uns ist buchstäblich Land unter“

Plauen Die Menschen im sächsischen Vogtland haben am Freitagmorgen mit vollgelaufenen Kellern und Verkehrsbehinderungen zu kämpfen. Die Region war am Donnerstag von einem schweren Gewitter überrascht worden.

In und um die Gemeinden Adorf, Bad Elster und Oelsnitz wurde die Feuerwehr seit Donnerstagnachmittag zu rund 250 Einsätzen gerufen, wie ein Sprecher der Leitstelle Zwickau am Freitagmorgen sagte. Alle Feuerwehren und das Technische Hilfswerk waren am Freitagmorgen nach wie vor im Einsatz. „Das wird noch bis in den Vormittag so weitergehen“, sagte der Sprecher. „Es regnet zwar nicht mehr, aber die Keller sind vollgelaufen.“