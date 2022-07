Um ein Zeichen für Nachhaltigkeit zu setzen, hat der Hochschwarzwald Tourismus GmbH Regale in einer Waldlichtung in Schluchsee aufgebaut. Dort finden Sie neben Bergkäse und Salami, auch Kosmetikartikel von Hofläden aus der Region. Also schnappen Sie sich einen Picknickkorb und ab in den Wald ... wir zeigen Ihnen, welche Idylle sie erwartet.

Ein Schild am Eingang des „Wald-Supermarkts“ weist auf Einkaufskörbe für die Kunden hin, während im Hintergrund Kunden auf die Regale des Marktes zugehen.