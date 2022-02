Bei Müllsammel-Aktion : Schulklasse in Unterfranken findet Leiche

Schulklasse in Unterfranken findet Leiche

Bad Neustadt Schüler sind bei einer Müllsammelaktion im unterfränkischen Bad Neustadt auf eine Leiche gestoßen. Bei dem Toten könnte es sich um ein Unfallopfer handeln, das seit vergangener Woche vermisst wurde.

Eine Schulklasse hat im unterfränkischen Bad Neustadt an der Saale eine Leiche gefunden. Die achte Klasse einer Realschule sei am Freitagmorgen zu einer Müllsammelaktion in den Saalewiesen im Landkreis Rhön-Grabfeld unterwegs gewesen, als sie den leblosen Körper gefunden habe, sagte ein Polizeisprecher. Zuerst hatte die „Main-Post“ darüber berichtet.