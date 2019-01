Fahrer auf der Flucht: Elfjährige wird bei Hannover von Müll-Wagen überfahren und stirbt

Schwerer Unfall in Lehrte. Ein Mädchen ist dabei ums Leben gekommen. (Symbolbild). Foto: dpa

Lehrte Ein elfjähriges Mädchen ist am Freitagmorgen von einem Müll-Auto überfahren worden. Es verstarb kurze Zeit später. Der Unfallfahrer ist auf der Flucht.

In Hannover ist eine Elfjährige von einem abbiegenden Müllwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Nach dem Unfall am Freitagmorgen flüchtete der zunächst unbekannte Fahrer, wie die Polizei in der niedersächsischen Landeshauptstadt mitteilte. Die Beamten nahmen Ermittlungen auf und baten Zeugen um Hinweise zum Verursacher.