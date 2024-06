Bad Sooden-Allendorf 84-Jährige stirbt bei Brand in hessischem Seniorenheim

Eine 84-Jährige ist bei einem Brand in einem Seniorenheim in Hessen ums Leben gekommen. Elf weitere Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei in Eschwege am Dienstag mitteilte. Demnach geriet am Montagnachmittag ein Zimmer in der Einrichtung in Bad Sooden-Allendorf in Brand. Der überwiegende Teil der Bewohner und Pflegekräfte konnte das Gebäude mit Hilfe der Einsatzkräfte unbeschadet verlassen.