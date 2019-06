Staualarm vor Ferienbeginn : Diese Autobahnen sollten sie am Wochenende lieber umfahren

In gleich sechs Bundesländern beginnen am letzten Wochenende die Sommerferien. Daher ist Stau programmiert. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Düsseldorf Gute Nerven werden viele Autofahrer am letzten Juni-Wochenende brauchen: Sechs deutsche Bundesländer sowie Dänemark, Belgien, Tschechien und Teile Österreichs starten in die Sommerferien. Es wird voll.

Somit schwappt eine große Reisewelle vor allem aus dem Norden und Westen Deutschlands auf die Autobahnen, erwartet der ADAC.Der Auto Club Europa (ACE) gibt für weite Teile Deutschlands „Staustufe Rot“ aus - vor allem vom Freitagmittag an. Für Samstagvormittag bis in den Nachmittag hinein sowie am späten Sonntagnachmittag werden weitere Stauspitzen erwartet. Wer kann, sollte am besten unter der Woche und generell möglichst früh am Morgen seine Fahrt starten, rät der ACE.

Neben den Brennpunkten Berlin, Hamburg, Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Stuttgart und München sowie den Routen zu den deutschen Küsten müssen Autofahrer auf folgenden Strecken mit Staus rechnen:

A 1 Lübeck - Puttgarden und Lübeck - Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln; beide Richtungen

A 2 Dortmund - Hannover - Berlin; beide Richtungen

A 3 Köln - Frankfurt/Main - Würzburg - Nürnberg - Passau

A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden; beide Richtungen

A 5 Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe - Basel; beide Richtungen

A 6 Metz/Saarbrücken - Kaiserslautern und Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg; beide Richtungen

A 7 Hamburg - Flensburg und Hamburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte; beide Richtungen





A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg; beide Richtungen

A 9 München - Nürnberg - Berlin; beide Richtungen

A 10 Berliner Ring

A 11 Berliner Ring - Dreieck Uckermark

A 19 Dreieck Wittstock - Rostock

A 24 Berlin - Hamburg; beide Richtungen

A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen; beide Richtungen

A 81 Heilbronn - Stuttgart - Singen; beide Richtungen

A 93 Kiefersfelden - Rosenheim; beide Richtungen

A 95 München - Garmisch-Partenkirchen; beide Richtungen

A 96 München - Lindau; beide Richtungen

A 99 Umfahrung München

In Österreich starten das Burgenland, Niederösterreich und Wien in die Sommerferien. Die Autoclubs erwarten daher bereits am Freitagnachmittag viele Autos in ganz Österreich auf den Straßen. Die Transitstrecken in Richtung Süden dürften sich ab dem frühen Samstagvormittag füllen. Über Wartezeiten an den Übergängen Suben (A 3), Walserberg (A 8) und Kiefersfelden (A 93) informiert die Infrastrukturgesellschaft ASFINAG auf ihrer Website.

In der Schweiz zeigt sich ein ähnliches Bild. Einige Kantone gehen in die Sommerferien. Das füllt die Transitrouten merklich, besonders auf der Gotthard-Tunnel-Strecke (A 2). Ab Freitagnachmittag rechnet der ACE hier mit Staus. Das gilt auch für den Samstag bis in den Abend. Zum Ausweichen empfiehlt sich die A 13 (Chur - San Bernardino).

(mja/dpa)