Katholische Kirche in Deutschland : Missbrauch hinter Klostermauern

Mindestes jeder dritte katholische Orden in Deutschland sieht sich mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen konfrontiert. Foto: dpa/Friso Gentsch

Siegburg Nach einer ersten Befragung unter Ordensobern in Deutschland wurden 1412 Menschen in Klöstern Opfer sexualisierter Gewalt. Diese Zahlen sind aber kaum belastbar. Sie beruhen allein auf freiwilligen Angaben der Orden. Auch ist unklar, wie sorgfältig die Personalakten geführt wurden.

Dass es sexuellen Missbrauch auch hinter Klostermauern gab und vermutlich noch immer gibt, dürfte angesichts der kirchlichen Skandalgeschichte der vergangenen Jahre wenig überraschen. Erstaunlich ist vielmehr: dass die Ordensgemeinschaften in Deutschland erst jetzt Schritte der Aufklärung unternehmen und erst einmal versuchen, das Ausmaß sexualisierter Gewalt in den eigenen Reihen zu beziffern. Danach haben 1412 Personen rund 100 Ordensgemeinschaften mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Davon 281 in Frauengemeinschaften und 1131 in Männergemeinschaften.

Natürlich sind auch diese Zahlen schockierend; doch angesichts der vor zwei Jahren von deutschen Bischöfen veranlassten MHG-Studie erscheint dies nur wie ein weiterer Baustein. Bedenklich ist neben dem großen Leid der Opfer von Nonnen und Mönchen auch die Qualität der Erhebung sowie der späte Zeitpunkt. Zehn Jahre ist es her, dass die breite Öffentlichkeit mit Missbrauchsfällen am Canisius-Kolleg konfrontiert wurde. Danach folgten Schritt für Schritt neue Zahlen, neue Fälle und schließlich die bis heute anhaltende Debatte, dass sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche auch systemische Gründe hat. Solche sind natürlich in Ordensgemeinschaften besonders augenscheinlich: Dazu gehören die geschlossenen, abgeschirmten Räume, die Missbrauch begünstigen, sowie das zunächst große Vertrauen zu den Geistlichen.

Initiiert wurde die neue Erhebung von der Deutschen Ordensobernkonferenz (DOK), die ihre Mitglieder in einem Brief um Auskunft über Vorkommnisse in ihren Orden befragte. Ohne wissenschaftliche Begleitung, ohne begrenzte Zeiträume und allein der Auskunftsfreude des Ordens überlassen. Hinter jeder Studie stehen Dunkelziffern, hinter dieser Befragung aber lauern völlig neue Zahlen. Vieles ist bedenklich und kaum belastbar. So gaben die Orden an, dass von den 624 beschuldigten Mitgliedern fast 80 Prozent verstorben seien (522), 37 nicht mehr in einer Gemeinschaft lebten und lediglich 95 noch in einem Orden lebten.

Die Konfliktfälle liegen allein in der Verantwortung der Gemeinschaften, die entweder dem Vatikan oder dem Ortsbischof unterstellt sind. Da sie nicht über Kirchensteuern finanziert werden, sind ihre Mittel begrenzt. Zudem sind etliche Ordensgemeinschaften inzwischen extrem klein. Wie dort Personalakten geführt und später gesichtet wurden, ist mehr als ungewiss und für eine erste Bilanz wenig verlässlich.