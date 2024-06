Sekundengenaue Aufzeichnung Bedrückendes Tonprotokoll von Dreifachmord in Augsburg

Im Prozess um den Dreifachmord in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Augsburg ist am Donnerstag eine bedrückende Tonaufnahme vorgespielt worden. Die vier Schüsse auf die drei Menschen binnen nur 16 Sekunden, Schreie und das Geschehen zuvor und danach am Tatort in Langweid am Lech wurden zufällig von einem der Opfer aufgenommen. Der Mann hatte wohl versehentlich eine Videoaufnahme aktiviert und sich sein Handy in die Hosentasche gesteckt. Auch wenn kein Bild zu sehen ist, verfügte die Kripo so durch ein in solchen Fällen seltenes Beweisstück.