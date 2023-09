Kriminalität in Deutschland Mehr Angriffe auf Polizisten bei Verkehrskontrollen

Die Situation in Lübbecke eskalierte laut am Freitag vorgetragener Anklageschrift schnell: Die Polizisten hatten demnach bei ihrer Kontrolle Marihuana-Geruch wahrgenommen und den jungen Mann genauer unter die Lupe nehmen wollen. Als das Auto plötzlich rückwärts fuhr, wurden sie mitgerissen und hielten sich an der Motorhaube und im Innern der Fahrertür fest, um nicht unter die Räder zu geraten. Mit rund 30 Stundenkilometern fuhr das Auto durch eine Kurve und gegen ein Verkehrsschild, wobei sich der Beamte nicht mehr an der Motorhaube festhalten konnte.