"BBK II" umfasste 15 Milliarden Mark : Warum die Bundesbank im geheimen Atombunker Milliarden lagerte

Cochem Über Jahrzehnte hinweg ahnte niemand in der Kleinstadt Cochem an der Mosel etwas von dem milliardenschweren Schatz unter ihren Füßen - oder davon, dass ihr Heimatort Mittelpunkt einer groß angelegten Geheimoperation im Kalten Krieg war.

Vor knapp 60 Jahren, im Jahr 1964, begann die Bundesbank die alternativen Banknoten mit hunderten von Lastwagen in den Bunker zu transportieren. Zehn Jahre lang gelangten die Lieferungen über einen geheimen Tunnel in den Bunker, die Zufahrt in einem Wohngebiet war als Trainingszentrum für Mitarbeiter der Bundesbank getarnt. Cochem, das nur rund 100 Kilometer von der belgischen Grenze entfernt liegt, war wegen seiner Lage weit entfernt vom Eisernen Vorhang als Ort für die Geheimoperation ausgewählt worden.

Neben den knapp 15 Milliarden Mark an Alternativwährung im Atombunker in Cochem lagerten weitere knapp elf Milliarden Mark "BBK II" in den Tresoren der Zentralbank in Frankfurt. Insgesamt beliefen sich die Bestände also auf rund 25 Milliarden Mark - das entsprach in etwa dem Gesamtwert der im Jahr 1963 im Umlauf befindlichen Bargeldbestände in Westdeutschland.