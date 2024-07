Aktion im Nahverkehr Wo Schüler mit einer Eins im Zeugnis gratis Bahn fahren dürfen

Wer eine Eins im Zeugnis hat, darf am ersten Tag der Sommerferien in Bayern gratis mit der Bahn fahren. Die freie Fahrt für Schülerinnen und Schüler gelte am 29. Juli von 0 Uhr bis 24 Uhr in allen Nahverkehrszügen in Bayern in der 2. Klasse, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag in München mit. Wer das Angebot in Anspruch nehmen will, muss eine Zeugniskopie und einen gültigen Personal-, Kinder- oder Schülerausweis mitbringen.