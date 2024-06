Für Schulprojekt Echt wirkende Waffen lösen Großeinsatz in Bayern aus

Spezialkräfte der Polizei haben am Mittwoch in Schwaben einen 14-Jährigen festgehalten, der echt aussehende Waffen für ein Projekt mit in die Schule genommen hatte. Der Jugendliche sei nicht der einzige Schüler gewesen, der zu diesem Zweck Spielzugwaffen mit ins Klassenzimmer einer Schule in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) gebracht habe, teilte die Polizei mit. Insgesamt 13 echt wirkende Waffen hätten die Ermittler dort bei mehreren Schülerinnen und Schülern gefunden. Was das Ziel des Schulprojekts war, blieb zunächst unklar.