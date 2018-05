Bayern: Polizeieinsatz gegen Schulschwänzer in Bayern sorgt für Ärger

München Vor Beginn der Pfingstferien hatte die Polizei an Flughäfen in Bayern etliche Familien erwischt, die ihre Kinder die Schule schwänzen ließen. Der Einsatz schlägt hohe Wellen: Viele Eltern sind sauer, Pädagogen dagegen verteidigen die Behörden.

Vor Beginn der Pfingstferien hatte die Polizei an Flughäfen in Bayern rund 20 Familien erwischt, die ihre Kinder nicht mehr in die Schule geschickt hatten. Allein in Nürnberg entlarvten Beamte in elf Fällen Eltern, die mit dem Nachwuchs lieber in den Urlaub flogen, als die Kinder in den Unterricht zu schicken. Am schwäbischen Allgäu Airport nahe Memmingen zählten Polizisten zehn Fälle.