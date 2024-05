Bayern Vierjährige mit Messer verletzt – Mutter in Psychiatrie untergebracht

Eine Mutter soll im oberbayerischen Burghausen ihre kleine Tochter mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Die 35 Jahre alte Frau soll nach bisherigen Ermittlungen am frühen Mittwochmorgen zum Messer gegriffen und der Vierjährigen Stiche und Schnitte am Hals und im Gesicht zugefügt haben, wie die Polizei mitteilte. Die Staatsanwaltschaft hatte Haftbefehl beantragt. Die Frau wurde festgenommen und in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.