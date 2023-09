Maschine fing Feuer Kleinflugzeug stürzte bei Startvorgang in Bayern ab – Pilot stirbt

Ein zunächst noch lebend aus einem abgestürzten Kleinflugzeug in Bayern geborgener Pilot ist tot. Der 61 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Hof sei im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Montag in Bayreuth mit.

In Bamberg ist am Sonntagnachmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der Pilot wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 61-Jährige sei aus dem Wrack geborgen und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Weitere Menschen befanden sich laut einem Sprecher nicht in dem Flugzeug.