Oberbayern Baum stürzt auf Oberleitung – rund 500 Fahrgäste aus Zug evakuiert

Der Vorfall ereignete sich in einem Waldstück im Landkreis Ebersberg. Die Feuerwehr und ein Notfallmanager der Bayerischen Regiobahn waren am Abend vor Ort noch immer damit beschäftigt, die Menschen abzuholen und zur nächsten S-Bahn in Grafing zu bringen. Verletzt wurde niemand. Die Strecke blieb zunächst gesperrt.