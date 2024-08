Beim Klettern im Hochgebirge Zwei Bergsteiger in bayerischen Alpen tödlich verunglückt

Rosenheim/Schliersee · In den bayerischen Alpen sind am Wochenende zwei Bergsteiger tödlich verunglückt. Ein 32-Jähriger stürzte in der Nähe des Schliersees zu Tode; ein 23-Jähriger wurde am Watzmann tot aufgefunden. Besonders im zweiten Fall ist der Unfallhergang noch unklar.

12.08.2024 , 11:27 Uhr

Die Rettungsmaßnahmen der Bergwacht kamen in zwei Fällen am Wochenende in den bayerischen Alpen zu spät (Symbolbild). Foto: dpa/Uwe Lein

Der 23-Jährige war mit einem Freund auf einer Bergtour am Watzmann im Berchtesgadener Land unterwegs, wie die Polizei in Rosenheim am Sonntagabend mitteilte. Der Freund brach die Tour wegen schlechten Wetters aber ab, der 23-Jährige kletterte mit anderen Bergsteigern weiter. Die beiden starteten den Angaben zufolge am Donnerstag und stiegen zum Watzmannhaus auf. Dort hätten sie übernachtet und seien am Freitag zum Hocheck aufgestiegen. Wegen starken Windes, Nebels und nasser Felsen wollte der Freund nicht weitergehen – die beiden hätten sich am Gipfel getrennt. Der 23-Jährige habe nach Angaben des Freundes mit einer unbekannten Gruppe weiter zur Mittelspitze des Watzmann klettern wollen. Am Samstagabend meldete er ihn als vermisst, da er ihn nicht mehr erreichen konnte. Die Polizei Piding und die Ramsauer Bergwacht rückten zum Watzmannmassiv aus. Die Suche mit einem Polizeihubschrauber habe bei einbrechender Dunkelheit und wegen des vielen Winds am Gipfel zunächst abgebrochen werden müssen, hieß es weiter. Am Sonntag sei die Leiche des 23-Jährigen gefunden und geborgen worden. Der Tote wurde mit dem Polizeihubschrauber ins Tal gebracht. Die Grenzpolizeiinspektion Piding und die Staatsanwaltschaft Traunstein ermitteln nun und bitten um Zeugenhinweise. Wer sich an den verunglückten 23-Jährigen erinnert oder zu der noch unbekannten Gruppe von Bergsteigern am Hocheck gehört, solle sich bei den Ermittlern melden. Zu einem weiteren tödlichen Unfall kam es im Landkreis Miesbach. Dort kam ein Mann aus München bei einer Wanderung in den Bayerischen Voralpen ums Leben. Der 32-Jährige sei am Sonntag beim Gipfelabstieg an der Brecherspitz bei Schliersee rund 150 Meter herabgestürzt und dann regungslos liegen geblieben, teilte die Polizei mit. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Watzmann bei Berchtesgaden ist einer der bekanntesten Berge in den deutschen Alpen (Archivfoto). Foto: dpa/Angelika Warmuth Den Angaben zufolge war der 32-Jährige am Mittag mit sechs Freunden vom Gipfel in Richtung der oberen Firstalm unterwegs. Auf Höhe der dort montierten Stahlseile sei der Bergsteiger gestolpert und unmittelbar in die neben dem Weg steil abfallende Südflanke der Brecherspitz herabgestürzt. Die alarmierte Bergwacht und die Besatzung eines Rettungshubschraubers konnten dem Verletzten nicht mehr helfen. Einsatzkräfte brachten die unter Schock stehenden Begleiter des 32-Jährigen ins Tal. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.

(tg/AFP/dpa)