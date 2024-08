Massiver Polizeieinsatz Rechtsextreme protestieren bei CSD in Bautzen

Der Christopher Street Day findet jedes Jahr in vielen Städten in aller Welt statt und erinnert an Ereignisse am 28. Juni 1969: Polizisten stürmten damals die New Yorker Bar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street und lösten dadurch mehrtägige Proteste von Schwulen, Lesben und Trans-Menschen aus. Der CSD soll an die Rechte queerer Menschen erinnern. Am Samstag gingen viele Menschen deswegen etwa auch in Frankfurt/Main auf die Straße.