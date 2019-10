„Zukunftsbaum beim Klimawandel“ : Robinie ist „Baum des Jahres 2020“

Foto: Emily Senf Die Robinie, hier ein Exemplar in Nettetal, ist Baum des Jahres 2019.

Bonn Die ursprünglich aus Nordamerika stammende Robinie ist „Baum des Jahres 2020“. Für die Auszeichnung waren auch die Folgen des Klimawandels verantwortlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald am Donnerstag in Bonn mitteilte, gilt die Robinie, die bis zu 200 Jahre alt und 30 Meter hoch werden kann, wegen ihrer Anspruchslosigkeit gegenüber der Trockenheit als „Zukunftsbaum beim Klimawandel“. Auch in der Stadt werde die Baumart favorisiert. Sie vertrage das innerstädtische Klima recht gut, nachteilig sei allerdings die Windbrüchigkeit der Äste.

Die Robinie ist in Deutschland und Europa seit über 300 Jahren zu Hause. Anfangs wurde sie vorrangig in Parks und Gärten gepflanzt und hat sich auch in den Wäldern verbreitet. Häufig anzutreffen sind Robinien an trockenen Standorten wie Bahndämmen oder Brachflächen. In deutschen Wäldern kommt sie im Mischwald auf einer Fläche von etwa 20.000 Hektar vor. Ihr Flächenanteil liegt damit deutlich unter einem Prozent. Größere Flächen sind bis heute in Leipzig, Berlin und Stuttgart damit bewachsen.

Mit Hilfe von Knöllchenbakterien ist die Robinie in der Lage, Stickstoff aus der Luft aufzunehmen und dem Boden zuzuführen. Besonders stickstoffarme Standorte kann sie damit für andere Bäume „bewohnbar“ machen. Ein „großer Pluspunkt“ sei überdies die Blütenpracht des Baumes, hieß es. Die stark duftenden Blüten hängen in zehn bis 25 Zentimeter langen Trauben vor dem Blattaustrieb an den Zweigen. Sie bieten reichlich Nektar und sind eine beliebte Bienen- und Insektenweide.

Auch als Holzlieferant ist die Robinie interessant: Das Holz des Baumes ist widerstandsfähiger und dauerhafter als Eichenholz. Mit der Wahl zum „Baum des Jahres“ will die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald auf die Bedeutung der Bäume für Umwelt und Natur aufmerksam machen.

(cbo/epd)