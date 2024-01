Verkehrsbehinderungen ab Sonntagabend Tausende Traktoren rollen nach Berlin

Rund 5000 Traktoren und Landmaschinen sollen aus dem gesamten Bundesgebiet zur Kundgebung unterwegs sein, wie das Polizeipräsidium in Potsdam am Freitag mitteilte. „Insbesondere die nach Berlin hineinführenden Bundes- und Landstraßen werden stark frequentiert sein.“ Aber auch bei der Abreise am Nachmittag wird es Verkehrsstörungen geben. Die Protestdemonstration am Brandenburger Tor in Berlin beginnt laut Bauernverband um 11.30 Uhr.