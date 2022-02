Polizei sucht Zeugen : Opfer eines Autorennens? - Zwei Kinder sterben nach Unfall

Barsinghausen Nach einem schweren Autounfall in der Region Hannover sterben zwei Kinder. Die Eltern und zwei weitere Menschen werden schwer verletzt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Zwei Kinder sterben nach einem schweren Autounfall in der Region Hannover , vier Erwachsene werden verletzt: Nun geht die Polizei dem Verdacht eines illegalen Autorennens nach. Die Ermittler hätten Zeugen gehört und die Spurenlage analysiert, sagte eine Sprecherin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Man suche nach weiteren Zeugen, um den Verdacht zu bestätigen oder zu widerlegen.

Bei dem Verkehrsunfall in Barsinghausen starb ein Zweijähriger am Freitag noch am Unfallort. Sein sechs Jahre alter Bruder erlag in der Nacht zum Samstag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die Eltern sowie zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.