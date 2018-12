Mit Beute entkommen: Maskierte Täter überfallen Bank in Berlin

Maskierte Täter überfallen Bank in Berlin

Die Filiale der Bank an der Friedrichstraße/Leipziger Straße. Foto: dpa/Paul Zinken

Mitten im Geschäftstrubel des Freitagabends haben drei Maskierte auf der Berliner Friedrichstraße eine Bank überfallen. Wahrscheinlich hatten sie absichtlich bis Ladenschluss gewartet und schlugen dann zu.

Sie kamen durch einen Nebeneingang und bedrohten die überraschten Angestellten mit Brechstangen und Schraubendrehern, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mit ihrer Beute flüchteten sie in einem hellen Auto in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand.