Cum-Ex-Skandal Banker Olearius zeigt Ex-Staatsanwältin Brorhilker an

Kern der Vorwürfe der Olearius-Anwälte ist ein im Lauf des Prozesses angeführtes Beratungsgespräch, in dem es zu einer Tatverabredung gekommen sein soll. Der betroffene Kronzeuge hatte laut Mitteilung ausgesagt, er habe „Anfang des Jahres 2007“ an dem Beratungsgespräch in Anwesenheit von Olearius in der Warburg-Bank teilgenommen.