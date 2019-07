Hans-Eckard Sommer : BAMF-Chef moniert falsche Anreize für potenzielle Flüchtlinge

Nürnberg Der Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat vor „falschen Anreizen“ für potenzielle Flüchtlinge gewarnt.

„Man sollte beispielsweise vorsichtig sein mit zu schnellen Beschäftigungsmöglichkeiten für Flüchtlinge“, sagte der Chef der Asylbehörde, Hans-Eckard Sommer, bei einer Veranstaltung des Nürnberger Presseclubs am Dienstabend. „Die Asylbewerber sind alle sehr vernetzt und haben alle Handys.“ Wenn sie bald schon nach ihrer Ankunft in Deutschland einen Job fänden, würden sie das meist sofort Verwandten und Freunden in der Heimat mitteilen. Damit könnten bei diesen unter Umständen falsche Hoffnungen geweckt werden.