Deutsch-Abitur gestohlen : Neue Abi-Aufgaben in ganz Bayern nach Einbruch in Gymnasium

Ein Mundschutz eines Schülers hängt kurz vor Beginn einer Abiturprüfung am Tisch. Symbolbild. Foto: dpa/Marijan Murat

Bamberg Weil bei einem Einbruch in ein Bamberger Gymnasium Prüfungsaufgaben für das Deutsch-Abitur gestohlen worden sind, bekommen alle Schüler und Schülerinnen in Bayern am Mittwoch Ersatzaufgaben.

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sagte laut einer Mitteilung am Montag in München: „Den Abiturientinnen und Abiturienten kann ich sagen, dass sie sich wegen dieses Vorfalls keine Sorgen machen brauchen. Die Abiturprüfung wird mit den für solche Fälle vorbereiteten Ersatzaufgaben an den geplanten Terminen stattfinden.“

Unbekannte waren zwischen Donnerstag und Sonntag in die Schule eingebrochen und stahlen aus einem Tresor mehrere Unterlagen, wie die Polizei mitteilte. Ob neben den Aufgaben für das Deutsch-Abitur auch weitere Fächer betroffen sind, werde noch geprüft.

