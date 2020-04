Brücke stand vor Abriss : 100 Tonnen schweres Brückenteil Ursache für Bahnunglück bei Freiburg

Freiburg Am Donnerstagabend kollidierte ein Güterzug bei Freiburg mit einem Brückenteil. Der Lokführer kam ums Leben. Wie die Polizei nun mitteilt, hätte die Brücke in den kommenden Tagen abgerissen werden sollen.

Ein über hundert Tonnen schweres Betonteil einer Brücke ist Ursache für das Bahnunglück am Donnerstag in Auggen bei Freiburg mit einem Toten gewesen. Die Brücke hätte in den kommenden Tagen abgerissen werden sollen, teilte die Polizei Freiburg am Freitag mit. Am Donnerstagabend war ein mit Lastwagen beladener Güterzug mit dem auf die Gleise gefallenen Brückenteil kollidiert. Bei dem Unglück kam der Lokführer ums Leben.