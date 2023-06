Günstige Kurzstrecken im Juni ICE-Bahntickets für unter 10 Euro

Die Deutsche Bahn bietet in diesem Sommer ICE- und IC-Tickets für unter zehn Euro für kurze Strecken an. Erhältlich seien die Tickets ab 9,90 Euro zwischen dem 11. Juni und dem 31. Juli, wie die Bahn am Mittwoch mitteilte. Sie gelten dann für kürzere Strecken wie Köln-Düsseldorf, Hamburg-Bremen, Dresden-Leipzig oder Augsburg-München.