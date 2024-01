Flixbus, Taxi & Co. Mit diesen Alternativen kommen Sie trotz Bahnstreik ans Ziel

Kaum jemand wird begeistert die Arme hochreißen, wenn es heißt, dass die Bahn wieder streikt. Mittlerweile haben Reisende aber so etwas wie eine Routine entwickelt. Im Januar dieses Jahres wird die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) auf 200 Streikstunden im Personenverkehr kommen, den künftigen Streik miteingerechnet. Zum Vergleich: Im vergangenen Dezember waren es 24 Streikstunden, im November 20. Während Reisende ihre Pläne umschmeißen und Arbeitnehmer sich im besten Fall in ihr Home-Office zurück ziehen, freuen sich die Betreiber von Flixbus, Blablacar und Co. – sobald die Bahn als Transportmittel ausfällt, steigen hier die Buchungszahlen an.