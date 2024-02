Arbeitskampf der Schaffner Wie sich der Bahnstreik in Frankreich auf Deutschland auswirken könnte

Wie viele Züge am Wochenende fahren sollen, teilte die SNCF noch nicht mit. Am Dienstagabend oder am Mittwoch wolle man Antworten geben, sagte SNCF-Chef Farandou. Seine Priorität sei es unter anderem, dass Züge in alle Städte führen. Indes kündigte die Deutsche Bahn bereits an, dass mehrere TGV zwischen Paris und Frankfurt, München oder Stuttgart am Freitag entfallen würden.