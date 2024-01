Deutsche Bahn verzichtet auf Antrag auf Streik-Verbot „Eine einstweilige Verfügung zu erwirken, ist nach rechtlicher Prüfung aktuell nicht geplant“

DB-Personalchef Martin Seiler appellierte an das Verantwortungsbewusstsein der Gewerkschaft forderte sie zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf: „Das Gebot der Stunde ist es, Verantwortung zu übernehmen und endlich wieder zu verhandeln“, sagte er. „Gerade in diesen Zeiten ist eine starke Sozialpartnerschaft wichtiger denn je.“ Dazu gehörten „zwingend“ Kompromisse.