Unglück auf Geburtstagsfeier : 16-Jähriger stirbt auf Zugdach durch Stromschlag

Güterzüge in Leverkusen (Symbolbild). Ein Abstand von eineinhalb Metern zu einer Leitung reicht für einen Stromschlag aus. Foto: Schütz, Ulrich (us)

Osterhofen Schreckliches Ende einer Geburtstagsfeier: Auf einem Kesselwagen im niederbayerischen Osterhofen verbrennt ein Jugendlicher durch einen Stromschlag. Sein 15-jähriger Freund wird lebensgefährlich verletzt.

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Abend bei einer Geburtstagsfeier in Osterhofen, einer Stadt im niederbayerischen Landkreis Deggendorf. Vier Jugendliche feierten nach Angaben der Polizei auf dem Gelände des Bahnhofs in Osterhofen-Altenmarkt einen Geburtstag. Plötzlich kamen zwei der jungen Leute auf die Idee, auf das Dach eines Güterzuges der Deutschen Bahn zu klettern, der dort auf Gleis 3 abgestellt war.