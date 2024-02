Trotz Streckensanierung Bahn strebt für 2024 Pünktlichkeitsrate von 70 Prozent an

Trotz der geplanten umfangreichen Sanierung des Streckennetzes will die Deutsche Bahn 2024 pünktlicher werden. „Wir wollen in diesem Jahr auf jeden Fall oberhalb der 70 Prozent landen“, sagte Bahnchef Richard Lutz der „Bild am Sonntag“. „Wenn die Pünktlichkeit darunter liegt, bekommen wir ein negatives Feedback der Kunden“, fügte er hinzu.