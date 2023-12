Spektakuläres Video Deutsche Bahn protzt mit Riesen-Schneepflug – „Hättet ihr nur mehr von denen...“

„Jeden Meter des Schienennetzes in München von Schnee und Eis befreien? Herausforderung angenommen“, heißt es dazu im Video. Hintergrund: Wegen der heftigen Schneefälle ist der Bahnverkehr in Süddeutschland seit Tagen eingeschränkt. Am Samstag musste der Bahnverkehr wegen Schnee und Eis von und nach München komplett gestoppt werden. Die Landeshauptstadt war also vom Bahnverkehr abgeschnitten – mit tagelangen Folgen. Selbst am Dienstag fuhren laut Bahn-Website noch nicht wieder alle Fernverkehrszüge.