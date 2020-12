Ankündigung des Verkehrsministeriums : Neue Nachtzugverbindungen in Europa geplant

Neue Nachtzugverbindungen in Europa geplant

Berlin Ab 2021 soll es neue grenzüberschreitende Nachtzugverbindungen in Europa geben. Bahnunternehmen aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Österreich wollen das anbieten.

Die Bahnunternehmen aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich wollen ab 2021 neue grenzüberschreitende Nachtzugverbindungen in Europa anbieten. Das geht aus am Freitag verschickten Einladungen des Bundesverkehrsministeriums sowie der Deutschen Bahn für eine Pressekonferenz am kommenden Dienstag hervor. Dann wollten die Unternehmen dazu eine Absichtserklärung unterzeichnen.