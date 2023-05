Blutiges Gesicht Tierfilmer Andreas Kieling von Bär angegriffen und schwer verletzt

Mittlerweile ist Andreas Kieling wieder in Deutschland. In einem weiteren Facebook-Beitrag postete er ein Video, in dem er bezüglich seines eigenen Gesundheitszustandes Entwarnung gibt und den Vorfall näher beschreibt: „Es ging wahnsinnig schnell. Ich habe den Bären nicht kommen hören“, sagt der Tierfilmer, nicht ohne noch einmal darauf hinzuweisen, dass den Bären keine Schuld treffe. Schießlich sei es Kieling gewesen, der in dessen Lebensraum eingedrungen sei.