Vor allem Flüsse sind gefährlich Mehr Menschen ertrunken als im vergangenen Jahr

Die meisten Badetoten gab es in Flüssen, wo 92 Personen ertranken - 15 mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Ertrunkenen in Seen ging von 82 auf 77 zurück. In Nord- und Ostsee kamen bis Ende Juli 13 Personen ums Leben; 2023 waren es zu diesem Zeitpunkt 9 gewesen. In Schwimmbädern verzeichnet die Statistik acht Todesfälle - 2023 waren es vier.