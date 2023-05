Ausflüge im Sommer Die schönsten Badeseen in Deutschland

Doch welche Badeseen in Deutschland eignen sich für einen schönen Ausflug? Welche sind hierzulande am beliebtesten? Wir haben die schönsten deutschen Badeseen in einer Bilderstrecke für Sie zusammengefasst. Doch lassen Sie sich gesagt sein: Nicht alle der ausgewählten Badeseen liegen in Bayern. Auch in Nordrhein-Westfalen und den umliegenden Bundesländern gibt es schöne Ausflugsziele.