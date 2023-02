In Baden-Württemberg Wohnungskündigung für Flüchtlingsheim – Rathauschef nimmt Stellung

Rund 40 Mieter sollen aus einem Wohnkomplex in Lörrach ausziehen, an der Stelle soll ein Flüchtlingsheim entstehen, war am Montag bekannt geworden. Von der städtischen Wohnbau Lörrach sollen den Mieterinnen und Mietern modernere und bezahlbare Wohnraumangebote unterbreitet werden, hatte es geheißen. Die Ankündigung löste Debatten in sozialen Netzwerken aus. Oberbürgermeister Jörg Lutz (parteilos) und der Geschäftsführer Wohnbau Lörrach, Thomas Nostadt, wollen am Mittwoch auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz über Einzelheiten berichten, wie die Stadt ankündigte.