In Baden-Württemberg Teenager sollen Mann zu Tode geprügelt haben

Die Attacke auf den 52-Jährigen ereignete sich demnach bereits am 16. Dezember am Bahnhof in Eppingen. Ein Streit der Jugendlichen mit dem Mann habe sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt. An Weihnachten sei der Mann im Krankenhaus gestorben, die Obduktion habe einen Zusammenhang mit der Attacke der Jugendlichen ergeben.