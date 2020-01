Baden-Württemberg : Sechs Tote nach Schüssen in Rot am See

Sechs Tote nach Schüssen in Rot am See

Nach Schüssen in Rot am See im Nordosten Baden-Württembergs stehen Mitarbeiter der Spurensicherung der Polizei an einem Haus. Hier sollen mehrere Menschen getötet worden sein. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Rot am See Im Kreis Schwäbisch Hall im Nordosten Baden-Württembergs sind sechs Menschen gestorben – zuvor waren Schüsse gefallen. Laut Polizei ist der Tatverdächtige gefasst.

Nach Schüssen in Rot am See im Nordosten Baden-Württembergs sind am Freitag sechs Menschen ums Leben gekommen. Das Verbrechen spielte sich mutmaßlich im familiären Umfeld ab. Bei den Schüssen seien auch mehrere Menschen verletzt worden, bestätigte die Polizei am Freitag. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden.