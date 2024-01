Beziehungstat vermutet Schülerin bei Gewalttat in Baden-Württemberg getötet

St. Leon-Rot · Bei der Gewalttat in einer Schule in St. Leon-Rot ist nach Angaben der Polizei eine Schülerin getötet worden. Nach derzeitigem Stand werde von einer Beziehungstat ausgegangen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

25.01.2024 , 12:50 Uhr

Streifenwagen im Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Der mutmaßliche Täter, ein Schüler, sei auf der Flucht. Mehr in Kürze.



(aku/dpa)