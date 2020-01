Baden-Württemberg : Mehrere Tote nach Schüssen in Rot am See

Rot am See Nach Schüssen in Rot am See im Nordosten Baden-Württembergs sind mehrere Menschen gestorben. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. Hinweise auf weitere Täter gibt es nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Nachrichtenagentur dpa berichtet von sechs Toten. Eine offizielle Bestätigung durch die Polizei steht noch aus. Die Polizei sprach bisher lediglich von „mehreren“ Toten.

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Zu möglichen Hintergründen äußerten sich die Ermittler zunächst nicht. Bei Twitter sprach die Polizei Aalen von einem „Beziehungsverhältnis“. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Hinweise auf weitere Täter hätte man nicht.

Ein Polizeisprecher erklärte kurze Zeit später, Täter und Opfer hätten sich gekannt. Das Motiv sei allerdings unklar. Die Polizei teilte mit, sie sei um 12.45 Uhr über die Schüsse informiert worden und „mit starken Kräften“ vor Ort.

Mehr in Kürze.

(csi/dpa)