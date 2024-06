Polizei ermittelt Leiche in Unfallauto in Baden-Württemberg entdeckt – Verbrechen möglich

Die Polizei hat in einem Unfallauto auf der A81 in Baden-Württemberg außer dem schwerstverletzten Fahrer noch eine Leiche auf der Rückbank entdeckt. Die Todesumstände seien noch unklar, ein mögliches Gewaltverbrechen werde geprüft, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagabend.