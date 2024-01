Kein Scherz Brennender Bildschirm? Digitales Kaminfeuer löst Feuerwehreinsatz aus

Das Kaminfeuer lief als Bildschirmschoner auf einem Fernseher in einer Wohnung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Feuerwehr war wegen des Feuerscheins, der von der Straße aus zu erkennen war, gerufen worden. Auch die Polizei rückte am Mittwoch zu dem vermeintlichen Brand aus.