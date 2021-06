Weinberg in Baden-Württemberg : Autofahrer stürzt vom Hang 50 Meter in die Tiefe ab

Autofahrer stürzt vom Hang 50 Meter in die Tiefe ab

Weinberg in Baden-Württemberg

Ein Auto liegt nach einem Unfall in einem Steilhang in einem Weinberg. Foto: dpa/Hemmann

Ludwigsburg Ein 47-jähriger Autofahrer ist bei einem Wendemanöver in einem steilen Weinberg im baden-württembergischen Mundelsheim tödlich verunglückt. Sein Wagen stürzte etwa 40 Meter in die Tiefe und überschlug sich mehrfach.

Ein 47-jähriger Autofahrer ist bei einem Wendemanöver in einem steilen Weinberg im baden-württembergischen Mundelsheim tödlich verunglückt. Wie die Polizei in Ludwigsburg am Freitag mitteilte, stürzte er mit seinem Wagen etwa 50 Meter einen Hang hinab und überschlug sich dabei mehrfach.