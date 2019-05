Zwei Kinder in Gartenteich ertrunken : Polizei schildert Details zur Unglücksursache in Niedersachsen

Baddeckenstedt Im niedersächsischen Baddeckenstedt sind zwei Jungen in einem Gartenteich ertrunken. Jetzt gibt es weitere Informationen, wie sich das Unglück ereignet haben könnten.

Zwei kleine Kinder sind in einem Gartenteich im niedersächsischen Heere ertrunken. Wie ein Polizeisprecher in Salzgitter am Mittwoch sagte, wurden die Kinder im "Grundschul- beziehungsweise Kindergartenalter" am Dienstagabend telefonisch als vermisst gemeldet. Während sich Beamte auf den Weg machten, entdeckten Zeugen die Kinder leblos in dem Teich.